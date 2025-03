Puutsa talu perenaine Airi Külvet ​rõõmustab, et suudab ka teisi veenda, et maitsva liha poolest tuntud wagyu veiseid saab kasvatada ka rohumaal ning hea liha saamiseks ei pea neid jootma õllega ja sügama riisiluudadega, nagu vana Jaapani traditsioon ette näeb.

Liivimaa Lihaveise kvaliteedikava eestvedaja ja Jõgevamaal asuva Puutsa talu perenaine Airi Külvet on tõestanud, et ka Eesti rohumaadel saab maailmas hinnatud wagyu tõugu veiseid kasvatada. Küll aga nõuab see kannatlikkust, sest nende kasvamine realiseerimisküpseks võtab kuni kolm korda kauem aega kui tavaliste lihaveiste puhul.