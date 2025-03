Vanu kartulisorte võiks tulevikus kasvatada ka koduaias

Vanad ja tänapäevased sordid

Esimene Eestis aretatud kartulisort „Kalev” registreeriti juba rohkem kui 90 aastat tagasi, aga kartuli sordiaretus toimub Jõgeval hoogsalt edasi ka tänapäeval. Nii ongi Eesti sordileht peatselt uue sordi võrra rikkam ning 2026. aastal on oodata müüki ka seemnekartulit. Riikliku sordiaretusprogrammi olemasolu võimaldab aretustöös ühtaegu lähtuda nii sortide sobivusest just siinsetesse keskkonnatingimustesse kui arvestada kohaliku tarbija maitse-eelistustega. Lisaks on toiduohutuse seisukohalt väga oluline, et erinevalt välismaistest sortidest toimub Eesti sortide kogu seemnekasvatuse tsükkel Eestis. Kiiresti muutuvad keskkonnatingimused ja ebastabiilsed poliitilised olud toovad kohaliku aretustöö ja seemnekasvatuse tähtsuse senisest enam esile.

Teised on jällegi hinnatud maitse- või kulinaarsete omaduste poolest, näiteks säilitussortidest „Väike verev” või „Jõgeva kollane”. Kui „Väike verev” on tuntud just hea prae- ja ahjukartulina, siis „Jõgeva kollane” sobib hästi nii ahjus küpsetamiseks, pudru valmistamiseks kui ka keedukartulina lauale. Uuematest Jõgeval aretatud sortidest on „Maret” tuntud just hea pudrukartulina, aga sobib hästi ka ahjukartuliks ja isegi krõpsude või friikartulite valmistamiseks. Sort „Tiina” on konsistentsilt kõvem ning sobib hästi salatikartuliks, aga sarnaselt sordiga „Teele” ka keedu- ja praekartuliks. Valik Eesti sorte on saadaval Maaelu Teadmuskeskuse (METK) seemnekeskusest.