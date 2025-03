Sel kevadel on müügis mullusest rohkem suvilaid

Märtsi keskpaigas oli Kinnisvara24 portaalis müügil 223 suvilat üle Eesti. Statistikast selgub, et enim pakkumisi on Harjumaal (68), millele järgnevad Ida-Virumaa (37) ning Pärnu maakond (35). Märkimisväärne kasv on toimunud eriti Pärnu maakonnas, kus pakkumiste arv on aastaga suurenenud 45%.