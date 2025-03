Põllumajandusmuuseumis avatakse aprillis MUHK

Maaelu Uudishimukeskuse eesmärgiks on tutvustada lisaks maaelu põnevale ajaloole ka aktuaalseid teemasid ning arutleda üheskoos külastajatega maaelu tulevikuvõimaluste üle. MUHK on koht, mis pakub avastamis-, uudistamis- ja tegutsemisrõõmu nii suurtele kui väikestele ning püstitab valmisvastuste asemel pigem uusi küsimusi ja vaatenurki.

„Usun, et MUHK kujuneb kohaks, kus saavad kokku talupojatarkus ja digivõimekus,” ütles Eesti Maaelumuuseumide juht Kadri Valner. „Pole juhuslik, et Maaelu Uudishimukeskuse esimene etapp avatakse just Ülenurmel. Sest ka Ülenurme mõisa viimane omanik Peeter Muna soovis omal ajal rajada midagi enamat kui tavalise karjalauda, ammutas inspiratsiooni välisreisidelt ja julges luua tolles ajas uusi loovaid lahendusi,” lisas ta.