“Ootame inspiratsioonipäevale peresid, kes on kolimas või juba kolinud maale ning soovivad leida piirkonnas tegutsemis- ja koostöövõimalusi. Samuti ootame maaomanikke ja pikaaegseid maaperesid, kes otsivad uusi arengusuundi. Laupäevane kohtumine annab võimaluse vabas vormis tutvuda või taaskohtuda oma naabritega ja leida uusi ideid. Näiteks tuleb juttu ettevõtete virnastamisest ühele maa-alale ja agrometsandusest. Inspiratsioonipäeva esinejad on hea näide sellest, kuidas noored on tulnud uute ideedega põllumajandusse ning toimetavad oma talu maadel elurikkust kasvatades,” selgitas Piret Väinsalu Eestimaa Looduse Fondist.