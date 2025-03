USA ametivõimud on pöördunud Euroopa poole, et leevendada tõsist munapuudust, mille on põhjustanud lindude gripp. USA põllumajandusministeeriumi andmetel hukati ainuüksi käesoleva aasta esimese kahe kuu jooksul üle 35 miljoni linnu, et piirata linnugripipuhanguid. Mõnes suuremas USA linnas on tosina muna hind seetõttu tõusnud peaaegu kümne dollarini, vahendab Reuters.