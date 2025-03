Viimastel päevadel on mitmeid kordi teilt küsitud, kas te olite üllatunud, et teile sellist ministrivaldkonda pakuti. Ma küsiks sedapidi: kui palju ühist näete teemaga, mis on seni teie peamine tugev külg olnud, ehk sisejulgeolekuga? Tugev maapiirkond on ju samamoodi sisejulgeoleku üks väga olulisi osi.

See, et üle Eesti elaks inimesi, kes tunnevad oma piirkonda ja on kursis iga jõekääruga, on üldise julgeoleku jaoks oluline küsimus.