"Vähemasti teatud piirkondades ühistud võiksid omavahel seda tegevust koordineerida, et käime nüüd kõik katustel. Iga päev, igal hommikul enne hommikukohvi joomist läheme käime tiiru katusel, vaatame, mis toimub. Pelgalt inimese käimine katusel võib olla linnule piisavalt häiriv, et ta saab aru, et ta ei ole sinna oodatud," lausus linnuökoloog Marko Mägi ERR-ile antud kommentaaris.