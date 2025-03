Mõmmu-Ursula tunneb end uues elukohas hästi, on mänguhimuline ega pelga inimesi.

Metsas ema hooleta jäänud ja hiljuti RMK Elistvere loomaparki saabunud karu sai nimeks Mõmmu-Ursula. See arvestab karuplika senist hüüdnime Mõmmu ja nimekonkursi tulemust, on ju Ursula on inspireeritud karu ladinakeelsest nimetusest Ursus.