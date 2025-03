Maaülikooli katlalaboris testitakse paekivist radiaatorit

"Paekivist soojusvaheti puhul on huvitav see, kuidas looduslik materjal suudab soojust salvestada ja järk-järgult edasi anda. Testide põhjal saame teada, kui hästi see lahendus sobitub erinevatesse küttesüsteemidesse. Kütmine on imelihtne, kui tehnoloogia on õigesti kavandatud ja seadistatud," kommenteerib Eesti Maaülikooli soojusõpetuse ja informaatika lektor Mart Hovi pressiteate vahendusel.