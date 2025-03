Aknalaual kasvab nii kurke kui mangosid. Jaga fotosid oma taimebeebidest ja võida pääsmed Maamessile

Mulda hoopis mango

Aknalaual proovitakse kasvatada ka hoopis eksootilisi taimi. "Pistsin kasvuturbasse mango seemne, istutamise kuupäeva, ei mäleta, kuna ei lootnud et üldse midagi kasvama hakkab, toidan tavalise veega. Kihnu on hea koht kus taim kasvada tahab," kirjutas Lembit Martson.

Tomat, kurk ja muu klassika

Kontorikurk on tagasi!

Foto teele pannud Õnne Allaje-Kukk täpsustas, et kui eelmisel aastal kasvatati pikkade kurkidega sorti "Laureen", siis seekord proovitakse õnne lühikeseviljalise "Everestiga". Kirjelduse järgi on see kühmuliste viljadega, mõruainevaba ja isetolmlev sort, mis on küll eeskätt hea kasvaja avamaal, kuid ehk sobib ka kontorisse.