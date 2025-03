Tartu jagab koduaedades elurikkuse loomiseks toetust kuni 1000 eurot

Tartu linnalooduse koordinaator Mirjam Võsaste sõnul on elurikkuse toetamine eraaedades ja korteriühistute rohealadel on üsna ainulaadne projekt kogu Euroopas. „Eelmise aasta toetuse saajad jäid tehtuga väga rahule, eriti kiitsid nad võimalust teha koostööd aianduskonsultandiga, kes aitas aeda tervikuna planeerida ja leida parimad lahendused just neile. Ootame aktiivset kandideerimist ka sel aastal, sest toetust jagub pea poole rohkematele huvilistele,“ ütles Võsaste.