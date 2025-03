Reede, 13. märts viis aastat tagasi. Valitsus oli just välja kuulutanud eriolukorra seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, Eestiski oli viirus juba tuvastatud ning kardeti massilist nakatumist. Sel päeval suundus rahvas ostukeskustesse.

Pane prillid ette või võta ära, tulemus on sama - leivalett on lagedaks ostetud.

Minu mobiiliekraanile hüppas täna hommikul meenutus sellest päevast - pilt, kus seisan poes leivaleti ees ja see on täiesti tühi. Kõik viimseni on ära ostetud.