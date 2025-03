USA Tennessee osariigis on lilla iiris osariigi sümbollill, ning kui muusik Willa Waid Newman lõi 1935. aastal laulu „Kui Tennessees on iiriste aeg”, sai see osariigi ametlikuks lauluks.

Aediiris, mida me enim tunneme, kannab ka aed-võhumõõga nime, ladinakeelse nimetuse Iris germanica on ta saanud seepärast, et iiriste aretamisega on tegelenud peamiselt just Saksa botaanikud. Ning aediirise sorte on nüüdseks juba üle 50 000. Iirised kasvavad ka looduses ning Eestis leidub neist kaht: veekogude kallastel ja vesistel niitudel võib näha kollast võhumõõka ning tumesiniste õitega siberi võhumõõka, mis samuti niiskeid alasid armastab ja on looduskaitse all.