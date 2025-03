Loodusrekordid: Eesti kõige esinduslikum oosistik

Rekord nr 137.

Eesti kõige esinduslikum oosistik on Neeruti-Porkuni oosistik. Enamasti mitmerealiselt ja paralleelselt kulgevad oosid moodustavadki oosideaheliku ning midagi sarnast Eestimaal mujalt ei leia. Ligikaudu 16-kilomeetrine oosistik algab Neeruti maastikukaitseala põhjaosast Sõmeru-Pärnu maanteelt ja lõppeb Porkuni maastikukaitsealal Porkuni lähistel. Jääaja pärandus on vähestele hoomatav, sest maastik on raskesti ligipääsetav.