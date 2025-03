Kodumaine toit on välismaisest poole kallim ja veel kallimaks läheb

Ka vähese raha eest saab maitsvat toitu – mulgi puder on üks hea näide selle kohta.

"Jälle on kallimaks läinud!”, ohkas kolleeg kohvinurgas oma eelmise päeva toidupoeskäigu muljeid jagades. Ei midagi uut, vähe möödub päevi, kui keegi samalaadset juttu ei räägi. Vargsi poetatakse jutu sekka ka, et on hakatud odavamat importkaupa ostma. Pisut piinlik tunnistada, aga kui rahakotis seis kriitiline, siis läbinisti sinimustvalget ostukorvi endale lubada ei saa.