Polegi kõige soojem talv

Veebruari keskmine temperatuur oli Tartu-Tõravere vaatlusjaama andmeil –4,1 kraadi ehk vaid 0,3 kraadi kliimanormiks loetavast 1991.–2020. aastate keskmisest soojem. Eesti vaatlusjaamade keskmisena oli veebruari temperatuur –2,6 kraadi ehk tervelt 1,2 kraadi üle keskmise. Seega oli Ida-Eestis võrreldes läänepoolsemate aladega suhteliselt külmem kui keskmiselt aastate lõikes. Põhjuseks võib olla see, et kahe esimese soojakraadides talvekuu järelkajana on rannikumeri jäävaba ja soojendas veebruaris rohkem kui tavaliselt.