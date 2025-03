Neid nõuandeid järgides kasvavad tugevad tomatitaimed

Parimad tomatisordid

Mullu uuris Maa Elu kogenud tomatikasvatajatelt sordisoovitusi. Ehk on neist abi teile, kui tomatiseemneid ostma lähete.

Kaire Tursk rääkis, et avamaal kasvavad hästi kõik varased ja madalad sordid, näiteks Siberi tomat, F1 sortidest „Betalux”, „Polbig” ja „Polfast”. Konteineris kasvavad hästi „Vilma”, „Koralik” ja „Minibel”. „„Curly Kaley” on huvitav krässus lehtkapsa lehtedega taim, millel on ka suhteliselt hea vastupidavus haigustele, kuid suve teises pooles vajab ta siiski veidi toestamist,” lausus ta.

Veel on õues vastupidavad nn metsikud tomatid, mida kutsutakse nii Galapagose kui ka sõstratomatiks, kuna nende viljad on pisikesed, isegi väiksemad keskmise kirsstomati viljadest, kuid kandvus on neil hea.

Foto: Erakogu

„Kui kasvuhoone tomatitest peaks valima lemmikud, siis mulle meeldivad maitselt kõige enam oranž kirss „Honeycomb” F1, „Long Tall Sally” – suur triibuline südamekujuline – ja sinepikollane jooneline „Babylons Glow”,” soovitas Tursk. Ta lisas, et tema suurim lemmik on siiski juba aastaid olnud haiguskindel „Crimson Crush”, mille seeme on nüüd Eestiski saadaval.

Paljude aiaraamatute autor Tiina Paasik soovitas eelistada eestimaiseid sorte. „Vali haigusvabad sordid: „Malle” F1, see on varajane ja väga hea maitsega, vili on punane ja peaaegu lõhenemiskindel. Sort on ruugehallituskindel ja taimede tärkamisest esimese saagini kulub 105–110 pä​eva,” kirjeldas ta.

Eestis aretatud "Siive". Foto: Erakogu

Samuti soovitas Paasik kasvatada Jõgeval aretatud oranživiljalisi sorte „Pille” ja „Siive”. Haruldasematest sortidest nimetas ta esiteks „Gigantomo”, mis on suur, haiguskindel, punaste viljadega lihatomat, ja teiseks lihatomatit „Anacoeur”, mille viljad on marmorja mustriga, kollaste-punaste laikudega.

Avamaal kasvatamiseks on Paasiku sõnutsi hea „Varto” – varajane, talub poolvarju, vili punane, sobib kasvatamiseks rõdul, aias, aknalaual. Samuti varajane madalakasvuline „Betalux”.

Saaremaal elav Ene Grass on kasvatanud aastate jooksul üle kahesaja eri sordist tomateid. Sordid, mis kunagi alt ei vea, on tema kogemusele tuginedes „Betalux” – üks varajasemaid, „Orkado” – kannab kogu suve, „Sungold” – mõnusad magusad ampsukad.

"Redbel Starfighter Prime". Foto: Ene Grass

„Haruldasematest sortidest on üks kauneimaid kahtlemata „Rebel Starfigh­ter Prime” – mustjad imelise välimuse ja pikantse maitsega viljad. Samuti „Barry’s Crazy”, mille ülisuurtes kobarates kasvavad tugevad väikesed mahedama maitsega viljad,” nimetas ta.