Maastikku hooldanud mägiveised teevad ruumi päikesepargile

Järvamaal tegutseva Mäeotsa hobitalu perenaine Maarja Koivuoja sõnab, et mängib tasapisi oma majapidamist ümber juba pikemat aega, sest tema sisemised tahtmised on muutunud. „See pole aga midagi enneolematut, sest kui tahad maal toimetades ellu jääda, tulebki elada vastavalt olukorrale,” märgib ta.

Veistega toimetades tundis surmahirmu

Nii ei kasvata ta enam mägiveiseid, mis olid üks nende hobitalu tõmbenumbritest. 2013. aasta sügisel talumajapidamisse võetud šoti mägiveistest loobumine pole olnud kerge. Isegi pärast seda mitte, kui ta nendega toimetades surmahirmu tundis. Šoti mägiveised võeti seetõttu, et nad olid abikaasa Joni lemmikloomad. Lisaks muidugi ka seetõttu, et need üsna metsiku olemusega veised on ka head maastikuhooldajad. Ja seda maastikku, mida metsade keskele talumajapidamist rajama asunud perel hooldada, oli küllaga.