"Täna ei ole kindlasti see hetk, kus lisada toiduvaldkonda bürokraatiat või palgata uusi inimesi. Ja ka ühistransporti puudutavad otsused tuleks piiratud ressursside tingimustes teha nii, et neist saaks kasu võimalikult paljud inimesed," rääkis kliimaminister Yoko Alender.

Mitmed otsused peavad sobituma tulevase vastutava ministri suurde plaani. "Nii liikuvusreformi rahastuses kui toiduvaldkonnas jäägu uue ministri hinnata, milliste muudatuste tegemine on just praegu oluline, kui valitsuse eesmärgiks on bürokraatia vähendamine ja majanduse elavdamine," ütles minister Alender.