Kauaoodatud jalakavaktsiin jõudis Eesti turule

Jalakasurm on seenhaigus, mis põhjustab jalakate kuivamist. Nakatudes levib seeneniidistik puu sees kiiresti, põhjustades puule kuivanud lehti ja oksi. Jalakasurm on väga agressiivne ja võib surmata täiskasvanud puu 1-2 aastaga. Jalakasurma peamine tunnus on kuivanud oksad puu ladva osas ning puu lehed on väiksemad ja kolletuvad.

Põllumajandus- ja Toiduameti taimekaitse ja väetiste osakonna nõuniku Rauno Aljase sõnul on vaktsiini väga oodatud. "Jalaka vaktsiini kohta uuriti ametilt juba enne, kui esitati taotlus Eesti turule saamiseks. Kuivõrd enne toodete turule jõudmist tuleb teha hindamine, et see preparaat oleks ikkagi ohutu keskkonnale ja inimestele," selgitas ta.