Varesed ja kajakad otsivad juba katustel sobivat pesitsuskohta

Kas olite mullu hädas koduõuel kõva häält tegevate või koguni liikuvaid inimesi ründavate varestega? Siis just praegu on aeg tegutsemiseks. Linnu ja majaomaniku tüli tuleb ennetada enne pesitsushooaja algust. Varakevad on parim aeg maja üle vaadata ning vajadusel takistada sellele lindude ligipääs.