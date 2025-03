Tulbikimp ööseks külmikusse ja teisi nippe õieilu pikendamiseks

Tulpe ostes tuleb esiteks uurida õit. Juba avanenud õis on küll kohe praegu kenam vaadata, kuid püsib toas lühemat aega ilus. Kui te kohe pärast ostmist kimpu üle ei anna, tasub teha valik kinnise õie kasuks.

Kui ostate kimbu järgmiseks päevaks ette ja tulbiõis pole veel avanenud ning seda on hoitud poes jahedas kohas, siis polegi vaja kimpu kodus vaasi panna. Jätke õied pakendisse ja tõstke külmikusse. "Külmikus on pluss kuus kraadi, mis on õie säilitamiseks parim. Meie ise hoiame oma tulpe 2-3 kraadi juures," märkis Promm.