Vale muld võib taimekasvatuse tuksi keerata

Just õigest mullast sõltub suuresti, kui hästi seemned idanevad. Oluline on, et substraat, kuhu seemned külvatakse, on peene struktuuriga, paraja happesusega ning selles poleks taimehaiguste tekitajaid ega umbrohuseemneid. Võiks ju arvata, et väike taimeke vajab stardiks palju toitaineid, tegelikult peaks külvimuld olema suhteliselt lahja.