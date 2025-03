Et olla sama tugev kui mutt, tuleks rinnalt suruda umbes 1,8 tonni

Mutt oli Euroopas enne jääaega. Meie põrkumised mutiga olid juhuslikud, kuni hakkasime põldu harima - siis saadi aru, et mutt on tüliks, kuid tegelikult mutt taimi ei söö, kuid ta võib käike kaevates taimejuuri närida. Iluaedade ajastul, kui oluline oli sile muru, muutus võitlus mutiga raevukaks ja seda peetakse senini. Mutt on kaval, temaga võitlemine nõuab kogemust – mutipüüdjast sai amet. Esimese märge mutipüüdja kohta Briti saartel on 54 a eKr roomlastelt, kes ei tahtnud, et mutt hinnalisi viinamarjavääte ja ilutaimi üles tuhnib. Keskajal oli mutipüüdja oodatud külaline, sest liikuva eluviisi tõttu tõid nad teateid kaugemalt ja lähemalt. Victoria ajastul (1837 – 1901- toim) oli mutipüüdmine tulus amet, nii mõnigi sai jõukaks, ametisaladusi hoiti kiivalt.