Vastlatoidud Eesti sigade jalad süüakse ära Elevandiluurannikul. Miks?

Rakvere kaubamärgi all liha tootva Maag Foodi tootearendus- ja turundusdirektor Janne Laik-Lõhmus rääkis, et mullu tootis Rakvere müügiks 564 tonni seajalgu, Eestis müüdi sellest ligikaudu seitse protsenti. “Eestis on olnud tootmismahud stabiilselt umbes 37 tonni ringis aastas. Kõik ülejäänu liigub läbi ekspordi. Meie kõige suurem eksportturg on Elevandiluurannik, kuhu eelmisel aastal müüsime 311 tonni seajalgu,” seletas ta.