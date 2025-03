Kui kaua tuleb jalutada, et kulutada ära vastlakuklist saadud kalorid?

Vastlatoidud on suurepärased söögid tervisliku toitumise seisukohast. Seajalad sisaldavad palju kollageeni ja muid aineid, mis on vajalikud terve ning ilusa naha jaoks ning sidekoe moodustumiseks, rõhutavad Tallinna Tehnikaülikooli toiduteadlased Kaarel ja Signe Adamberg.

Selleks, et need ained puljongisse jõuaksid, tuleb seajalgu keeta madalal kuumusel mitu tundi või panna potiga kuuma kiviahju hauduma. Hernesuppi on keedetud ka suitsuribiga, kuid liha pole tingimata kohustuslik.