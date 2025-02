Loomataudid liiguvad Eesti suunas

"Väikemäletsejaliste katk on levinud Kesk-Euroopasse, suu- ja sõrataud tuvastati Saksamaal, lammaste katarraalne palavik on levinud põhja poole, sigade Aafrika katk levib ulatuslikult Ida- ja Kesk-Euroopas, Lääne-Niiluse viiruse palavikku on tuvastatud järjest põhjapoolsemates riikides, lindude gripi juhtumeid on tuvastatud lähiriikides," loetles PTA loomatervise ja -heaoluosakonna juhtivspetsialisti Anne-Ly Veetamm loomataudide infopäeval.