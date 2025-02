Kas põllumeeste nõuandeteenistus on lumeinimene?

Käimasolevaks toetusperioodiks on nõuandeteenuse osutamiseks raha ette nähtud kuus miljonit eurot. Veidi enam kui miljon on juba kasutatud. Selge on, et sellest rahast kõigi ligi 11 000 tootja nõustamiseks ei jätku ning järjest kasvav vajadus nõustamise järele seab ka üha suuremaid ootusi eelarvele – kas, kellele ja kui palju toetatud nõuannet on vaja. Või kust leida raha juurde tingimustes, kus nõustamine on järjest vajalikum, sest nõudmised ja ootused põllumajandustootjale on järjest suuremad.