Avanes Pääsukesemärgi taotlusvoor

Sel aastal tähistab Pääsukesemärk oma 25. juubelit. Alates 2000. aastast on Pääsukesemärk aidanud tarbijatel lihtsamini ära tunda kodumaisest toorainest valmistatud kvaliteetseid Eesti tooteid. Märk on Eesti vanim toidumärgis ning selle tuntus on aastatega pidevalt kasvanud. Eesti Konjunktuuriinstituudi 2024. aasta uuringu järgi on Pääsukesemärk Eesti tuntuim toidumärgis – 95 protsenti tarbijatest tunneb seda ning 86 protsenti peab märki usaldusväärseks ja harjumuspärast maitset pakkuvaks.