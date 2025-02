LOODUSKALENDER Vabadusepäeva loodus on sinimustvalge

Me meeltes on see ilusa sinitaeva aeg, koos musta metsamüüri, laia valge lumeväljaga selle ees. Oma lipuvärvid oleme laenanud vabaduspäeva loodusest. Ja just selliste päikeseliste ilmade ajal on ka kerge hingata, õu on täis lumelõhna ja tedretäppe joonistavaid päikesekiiri. Ja öödesse lähipäevade öödesse jätkus ka roheliste ja kollaste virmaliste tantsu, kel jaksu selle aasta kõige külmemates öödes seda oodata, need said võlutud. Selle aasta külmarekordiks tundub jäämagi Jõgevamaa -20,8 kraadi 20. veebruarist.