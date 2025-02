Konservhernega või ilma? Sibula või õunaga? Kas õiges kartulisalatis käib värske, marineeritud või hapendatud kurk? Uurisime armastatud ja tuntud eestlastelt, milline on nende kodune pidusalat. Vastused olid põnevad ja üllatavad.

Kuigi eelmise sajandi keskel oli kartulisalat Eestis veel tundmatu roog, siis nüüdseks on see pea igas Eesti kodus pidulaual.

„Ma teen ikka klassikalist kartulisaalti,” vastasid pea kõik Maa Elu palvel oma kartulisalati retsepti jaganud inimesed. Aga see, mis on klassika, on igas peres täiesti erinev.