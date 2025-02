Artikkel leivajuuretisest tõi maaülikooli doktorandile tunnustuse

Teaduste akadeemia president Mart Saarma rõhutas teaduse populariseerimise ja selges eesti keeles seletamise tähtsust. „Üheks teadlaste väga tähtsaks ülesandeks on teenida riiki ja isamaad. Mis tähendab seda, et me peame suutma oma tööd ja tegemised lahti seletada ka tavalistele inimestele,“ sõnas ta pressiteate vahendusel. Ta tõi esile, et teadusliku tõe selgitamine teadlaste poolt on oluline ka seetõttu, et üha enam ja enam levivad pseudoteaduslikud sõnumid.