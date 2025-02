Maaülikool ootab koolivaheajal avatud uste päevale

Avatud uste päeva jooksul toimuvad arutelud ning 18 töötuba ja miniloengut. „Sel aastal on töötubade valik väga lai, alustades jätkusuutlikkust toidutootmisest, loomaarsti igapäevatööst, veetarkusest ning lõpetades insenerivaldkonna töötubadega. Kõik need valdkonnad on ühtviisi olulised nii meie igapäevaelus kui ka tuleviku keskkonnahoiu tagamisel. Kuna töötubadesse ja loengutesse pääseb vaid registreerimise alusel, siis tasub oma osalussoovist kiirelt teada anda, sest kõige populaarsemates sessioonides on kohad kiiresti täitumas,” sõnas ürituse korraldaja, Eesti Maaülikooli turundusjuht Kaia Timpmann.