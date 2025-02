Klassika on tualettpaberi rullid. Selle asemel, et ära visata, tasub need kokku koguda, sobivas suuruses kastikese sisse üksteise kõrvale püsti sättida, külvimuld sisse puistata ja saabki igasse ühe või kaks seemet külvata. Kuna paber kipub kiiresti lagunema või hallitama, ärge kastmisega liialdage. Tualettpaberirullile võib teha mõnest tugevast paberist torbiku ümber, et muld ilusti rulli sees püsiks. (Vaata viimast pilti loo lõpus.) Paberis kasvavaid taimi on hea juuri kahjustamata hiljem koos laguneva ümbrisega suuremasse potti ümber istutada.