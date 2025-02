„Kuusiku mõisapargi korrastus on üks osa minu heakorrameistri ametikohustuste ja kui saan hobusega töid teha, kasutan Marleeni meelsasti,“ sõnas ta. Seda enam, et mõisapark on „igasuguste kaitsete all“ ja väiketraktoriga pelgab mees seal väärtuslikku pinnast rikkuda. Tamm usub, et hobune teeb mõisapargis paremat tööd kui traktor. „Traktor on hull, kui, siis tõmbab ratta ringi käima ja kraabib maasse augu. Kui aga hobune jääb kännu taha kinni, jääb seisma ja ootab, et peremees sätib asja nii, et see ei lõhu maapinda,“ selgitab ta.