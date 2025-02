Mitmes maakonnas langeb temperatuur öösel -20°C lähedale

Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi kohaselt tuleb kolmapäeva päev peamiselt sajuta ning selgineva taevaga. Tuul puhub läänekaarest, on öösel tugev, päevaks rahuneb. Õhutemperatuur on öösel -5..-10°C, Ida-Eestis võib paar-kolm kraadi madalamale langeda, saartel vastu Läänemerd on napilt miinustes, päeval -1..-6°C, saartel tõuseb 0°C ümbrusse.