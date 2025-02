Möödunud aasta parimad karjakasvatajad on Jane Mättik ja Sven Tammoja

Parim lihaveisekasvataja Jane Mättik kasvatab aberdiin-anguse tõugu lihaveisekarja Harjumaal Rookülas. Mättiku karjas on 235 lihaveist, kellest 227 on puhtatõulised.

„Jane Mättik on Eestis hinnatud karjakasvataja ja lihaveisekasvatussektori eestkõneleja. Ta on alati kursis valdkonna uuendustega ning majandab oma talu keskkonnateadlikult põhimõttel, et kvaliteetse liha teekond saab alguse mulla tervisest,“ ütles ETKÜ juhatuse esimees Tanel-Taavi Bulitko ja lisas, et Jane Mättik panustab palju kaasaegsele tõuaretusele. Samuti peab ta tähtsaks otseturustust, et saada tarbijalt vahetut tagasisidet oma liha kvaliteedi kohta.