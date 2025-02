Milliste taimede seemned tuleks veebruaris mulda pista?

Seemnete külvamiseks valige spetsiaalne kerge tekstuuriga külvimuld. Kindlasti uurige seemnepakendilt, kas seemned vajavad mullaga katmist või mitte. Näiteks paljudel on oma lemmiklille - petuunia külvid ebaõnnestunud just seepärast, et seemned on mulla alla peidetud, tegelikult on petuunia imepeenikesed seemned valgusidanejad, need raputage lihtsalt mullale ja suruge kergelt mulla sisse.