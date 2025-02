Tahad päikeseparki rajada? Ehita kool või mänguväljak ka

"Mul on hea meel, et valitsuses leidis see mõte toetust. Tahame anda kohalikele omavalitsustele võimaluse sõlmida ettevõtjatega kokkulepe, et uute kinnisvaraarenduste kõrval panustaksid nad kogukonna jaoks vajaliku taristu – näiteks koolide, mänguväljakute, kergliiklusteede – rajamisse. Nüüd saab see võimalus ja õigus kohalike omavalitsuste jaoks ka seadustatud," kommenteeris Hartman.