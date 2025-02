Teadlane lüpsilehmadest Loom on nagu tippsportlane. Kui me ei loo neile vajalikke tingimusi, siis kogu potentsiaal jääb kasutamata

„Kui me räägime lehmadest, siis on loomaarstide eesmärgiks, seda koostöös farmeritega, aidata kaasa optimaalse ja kasumliku piimatootmise saavutamiseks. Seda siis läbi loomade tervise,” selgitas ta. „Kui vaadata piimatootmise tsüklit aga söötmise seisukohast, siis loomaarstidena oleme ahela lõpus. Näeme, kas loomad on terved ja palju nad annavad piima. Kui seal esinevad mingid probleemid, siis liigume mööda ahelat ettepoole, otsime põhjuseid ja seoseid.”