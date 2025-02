Vanatraktorite kokkutulek tuleb taas, kuid automaks sunnib omanikke masinaparki vähendama

Ettevõtmine peakorraldaja, vanatehnikahuviline Valdu Välimäe selgitas, et kui 2023. aastal kogunesid traktorid Türi linnas Jaama tänaval ning sellele järgnes väike paraadsõit ning saabumine näitusealaks olnud Türi kultuurikeskuse parklasse, siis sel korral viivad nad kokkutuleku ka linnast välja. „Tänavu on kogunemine kultuurikeskuse parklas, seal on näitus paar tundi üleval ning siis siirdume kolonnis Türi-Allikule kontsertklubi Garaaž juurde, kus jätkuvad osalejatele maa- ja murumängud ning õhtu lõpetab pidu ansambliga Justament.”