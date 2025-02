Ukraina põllumajandusminister: Ukrainal on Eesti põllumeeste kogemustest palju õppida

Kevili on Eesti suurim põllumajandusühistu. Selle alla on koondunud 180 teraviljakasvatajat, kes toodavad kokku 28% Eesti teraviljast. Ühistuline tegevus on kulutõhus, kuna sisendid tellitakse ja vilja müüakse ühiselt. Ukraina minister leidis, et sellised ühistud tuleks tulukuse suurendamiseks ja põllumajanduse tugevdamiseks luua ka Ukrainas. Kevili põllumehed kinnitasid kohtumisel, et on huvitatud edasisest koostööst Ukraina põllumeestega ning valmis oma kogemusi jagama.