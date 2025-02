Britid otsivad kadunud haruldasi nartsisse

Heategevuslik aiandusorganisatsioon The Royal Horticultural Society palub abi saareriigi nartsisside kaardistamisel ja kutsub kõiki britte üles jäädvustama, kus ja millal nad näevad sel kevadel nartsisse. Eraldi soovitakse infot just haruldaste ja kadunud nartsisside leidmisel, mis on kardetavasti kadunud nii ajaloo ja teaduse jaoks.