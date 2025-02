Juhtub, et õunapuu on pikaks ajaks hooldamata jäänud ning väga kõrgeks ja tihedaks muutunud. Enamasti saab puust asjatundliku – ja tihti isegi mitte nii väga asjatundliku! – lõikusega veel asja, sest õunapuu on üks vastupidav ja visa viljapuu aias, kes võib ka aastatepikkuse hooletusse jätmise aednikule andestada. Muidugi on piir õunapuu visaduselgi ning igat hooletusse jäänut päästa ei õnnestu.