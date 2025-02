See, et lumi ja külm tulevad eri aegadel, on Eesti kliimas üsna sagedane, sest tsüklonid, milles õhutemperatuur kõigub nullkraadi ümber, toovad lund, aga kipuvad seda ka sulatama. Külma on rohkem talvises kõrgrõhkkonnas, aga sadu see tavaliselt ei too. Tänavune talv on selle poolest päris reljeefne.