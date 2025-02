Nagu suuremal osal klassikalistest toitudest, on ka lumepallisupi juured Prantsuse köögis. Heal lapsel on ikka mitu nime, sünnimaal kutsutakse seda ka œufs à la neige (munad lumes) ja île flottante (ujuv või hulpiv saar), kuid eri ajajärkudel ja riikides on seda nimetatud ka lumemunadeks ja linnupiimaks.