Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlase Markus Vetemaa sõnul ei tohiks meil olla üle 10 000 pesitseva paari, et kalavarusid säilitada.

Viimastel aastatel on kormoranide kasvav arvukus muutunud põletavaks teemaks Eesti rannikualadel ja sisevetel. Kuidas mõjutavad need tänavu aasta linnuks valitud isendid kalavarusid ning kas nende suurem küttimine võiks aidata taastada tasakaalu ohustatud kalaliikide ja lindude vahel? Kas kormoranilihast võiks saada uus nišitoode või jääb see pigem eksootiliseks harulduseks?