Loodusrekordid Kõrgeim klindiserv asub Põhja-Eestis

Rekord nr 133. Kõrgeim klindiserv

Pankranniku kõrgeim, 56-meetrine klindiserv asub Põhja-Eestis Ontikal. See on igaühele ligipääsetav ning kõik soovijad saavad seda vaatama minna. Tegu on meie ürglooduse vabaõhumuuseumi ühe parima eksponaadiga.