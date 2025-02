PRIA juht: toetused ei ole inimõigus

Margus Noormaa sõnul töötab PRIA selle nimel, et toetusi oleks tootjatele aina lihtsam taotleda ja selleks ei kuluks rohkem kui mõniteist minutit. Kuid samal ajal tuleb mõista, et kui tegu on suurte summade jagamisega, siis tulebki küsida ja kontrollida.

Foto: PRIA